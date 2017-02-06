В Житомире разоблачили подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней
06.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Как сообщили в пресс-службе областного управления СБУ и прокуратуры, нелегальное производство организовали в автомобильных боксах одного из гаражных кооперативов областного центра. Во время обысков в подпольном цеху правоохранители обнаружили специальное оборудование и станки для огранки камня. В дельцов изъято пять килограммов необработанного янтаря-сырца, десять полудрагоценных кварцев и по несколько килограммов бериллов и топазов, а также полкилограмма обработанного камня. По информации СБУ, после огранки организаторы через посредников переправляли камни в страны Европы и Дальнего Востока. Все другие обстоятельства этой уже уголовного дела должно выяснить следствие.