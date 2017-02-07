В Житомире сохраняется единственный в Украине орган фирмы Валькер
Житомир, один из древнейших культурных и исторических центров Украины. В разное время город был центром воеводства, уездным городом, столицей огромной Волынской губернии, входившей в состав Российской империи, центром области Украины.
Здесь всегда охотно селились люди разных национальностей, которые пытались сохранить свою национальную и духовную культуру, поэтому город имеет свою богатую органную историю. Количество органов, которые одновременно были в городе, доходит, по непроверенным данным, до семи.
На всю жизнь запомнил выдающийся писатель В.Г. Короленко, детство которого прошло в Житомире, впечатление от органа костела бернардинцев: «… под сводами костела загремел и покатился волнами стогласный тысячеголосный хор, а где-то в вышине над ним Гудель глубокий рев органа». Этот орган упоминается в литературе с 1861 года.
Известно, что фабрика органов костельных и гармоний Яна Сливинского со Львова изготовила два органа для Житомира: первый — для житомирской семинарии, второй — для одного из костелов города.
Известно о существовании еще одного домашнего органа в частном владении. В своем имении в селе Верхивня у Павлочи Киевского уезда (ныне — Житомирская область) имела орган Эвелина Ганская, жена Оноре Бальзака, к которой он незадолго до своей смерти приехал через всю Европу.
Первый известный 8-регистровой орган для этого костела был построен в начале XIX века мастером по фамилии Похль (Pohl). Его трубы были перенесены в большой орган, построенный в 1857 году Францем Ульманом из Вены на средства, которые в значительной степени оказал Станислав Грабовский, меценат, а собирал Людвик Едернхофер. Известная диспозиция этого органа.
Перед началом ХХ века Украина обогатилась несколькими органами известной фирмы «E.F.Walcker» с Людвигсбург. Один из этих органов был установлен в католическом кафедральном костеле св. Софии в 1897 году.
С 1909 года на этом органе занимался с учениками Валек-преподаватели теории, органа и оркестровой игры в музыкальных классах Артистического общества, которое открылось в январе. Валек был чех по национальности, музыкальное образование получил в Праге.
Современный инструмент имеет два мануала и педаль, 21 регистра, механическую трактура. В мануалах — 54 клавиши, в педали — 28. С левой стороны в корпусе органа сохранилась небольшая комнатка, в которой рабочие с помощью двух педалей ногами накачивали меха. Воздушный насос, который накачивал в мехи воздуха, установленный под крышей костела, но он не специальный, органный, тихий, а промышленного типа, поэтому создавал значительный шум и не удовлетворял требованиям музыкального использования.
В нижней части корпуса инструмента сохранился барельеф с портретом и надписью: «Памятник Станислава Грабовского». Вероятно, что этот барельеф перенесен из предыдущего органа, а фирма в значительной степени использовала элементы предыдущего органа, поэтому перенос барельефа могло быть обоснованным.
По май 2002 года органами «выдавал» звуки. Об качественную игру на нем нельзя говорить, потому что последний органист, который ухаживал и постоянно ремонтировал орган — Юзеф Беляк — умер в 1976 году. С тех пор состояние и качество органа постепенно ухудшались. Виндлады местами рассохлись и залеплены обычным детским пластилином. Сейчас орган не играет, нуждается в ремонте, а служба в костеле проходит под звуки электрического органа. Несмотря на то, что современный орган фактически собранный из остатков нескольких житомирских органов, он является ценным памятником истории и культуры — это единственный, сохранившийся на Украине, орган фирмы Валькер, инструменты которой когда-то были достаточно распространены на территории Украины.
Каменную лютеранскую кирху в Житомире построено в 1896 году по проекту городского архитектора Арнольда Карловича Енша. Оригинальное здание кирхи сооружена в стиле модернизированной готики с обычной красного кирпича, но автору проекта удалось достичь чрезвычайной пластичности и гармоничности архитектурных форм.
Первый орган лютеранской церкви имел 21 регистр. История органа этой церкви связана с фамилией Рихтер. Еще до революции 1917 года органистом церкви был Даниил Генрихович Рихтер — дедушка великого пианиста ХХ века Святослава Рихтера. Жил Д. Г. Рихтер жил рядом с кирхой, в небольшом доме, который купил у садовода лютеранской общины. Здесь же жил позже и отец Святослава Рихтера — Теофил Даниилович. В период с 1926 по 1931 годы органистом кирхи некоторое время был другой член семьи великого пианиста, дядя Святослава — Эдуард Даниилович Рихтер.
Во второй половине 1930-х годов кирха была превращена в спортивный зал и так просуществовала до начала 1990-х годов. В конце 1980-х годов общественность города и отдел культуры горисполкома пытались решить вопрос об организации в помещении кирхи зала органной музыки, искали средства, инструмент. В 1990 году, после многолетних ходатайств, помещение кирхи наконец было возвращено религиозной общине — евангельским христианам-баптистам. Церковь Рождества был отреставрирован, возвращено ей первоначальный вид, восстановлено алтарную часть, достроен школу, колокольню.
Орган восстановить не удалось, на хорах церкви пока установлено имитацию настоящего органа, выполненная с катрона, но так совершенно, что распознать подделку можно, только тщательно приглядевшись. Для сопровождения службы используется электроорган, но декоративный орган свидетельствует о настроении церковной общины получить-таки настоящий духовой орган.