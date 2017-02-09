В Житомире теперь можно получить международное водительское удостоверение
С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно получить международное водительское удостоверение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит — 34 грн 16 коп. Международное водительское удостоверение — это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО.
«Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, длительное время находящихся за рубежом», — пояснил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Такое удостоверение важное для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также которые собираются путешествовать автотранспортом. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами. Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года — это значительно расширяет географию. Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться к удобному по месту нахождения территориального сервисного центра МВД независимо от места регистрации.