В Житомире в капремонте нуждаются 340 балконов
В Житомире из городского бюджета планируется выделить 2,5 миллиона гривен на капитальный ремонт, усиление защитных конструкций и демонтаж аварийных балконов.
Соответствующую рекомендацию дал горисполком на рассмотрение депутатов Житомирского городского совета, передает пресс-служба городского совета.
«В этом году мы приступим к работам по капремонту аварийных балконов, — говорит и.о. начальника управления жилищного хозяйства Андрей Онищенко. — Часть денег (0,5 миллиона гривен) уже заложена демонтаж аварийных балконов. Депутаты должны рассмотреть решение на выделение еще 2-х миллионов на капремонты балконов в жилом фонде ».
Чиновник также отмечает, что нужно очень ответственно подойти к определению аварийности балконов — их ремонтов и возможного демонтажа. В ближайшее время в Житомире может появиться комиссия, которая будет заниматься этим вопросом.
По информации «ВРЖЕПив», что они предоставили в жилищное управление, сейчас в Житомире капремонтов потребует 340 балконов.