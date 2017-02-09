В Житомире в очередной раз прошел фестиваль «Расстрелянная молодость»
В Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре 9 февраля прошел VIIИ Всеукраинский литературно-музыкальный фестиваль — реквием «Расстрелянная молодость».
Ежегодно в преддверии Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и вывода советских войск из Афганистана собираются воины-интернационалисты, офицеры, вдовы, дети погибших героев, ветераны, воины Вооруженных Сил Украины, участники АТО, молодежь, чтобы почтить память погибших героев, — сообщают в пресс-службе областного совета.
В этом году в гала-концерте принимают участие около 1000 участников — учащаяся и студенческая молодежь из разных регионов Украины.
Поздравил участников фестиваля первый заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко.
«Очень хорошо, что есть такие люди, которые вкладывают душу, время и силы, чтобы подвиг героев никогда не был забыт и будущие поколения помнили о героических поступках наших предков и тех, кто сейчас защищает нашу землю. Патриотическое воспитание нашей молодежи должно строиться именно на таких примерах. Ведь именно армия патриотов, армия людей, для которых Украина в сердце, для которых Украина превыше всего — они наша настоящая гарантия, наше будущее », — подчеркнул Сергей Крамаренко.
В рамках фестиваля гости и участники ознакомились с выставкой декоративно-прикладного и изобразительного искусств, технического творчества и художественно-документальной фотографии, на которой представлены работы профессионально-технических заведений области.
Фестиваль был основан в 2000 году как областной, а в 2010-м году перерос во всеукраинский.