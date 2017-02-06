В Житомире в рамках конкурса «Star Maker» выбрали самых красивых житомирянок января
Ежегодно модельное агентство «NONIK» проводит немало конкурсов красоты, но на этот раз у организаторов проекта возникла идея — расширить обычное соревнованием между волшебными жительницами Житомира, рассказывает одна из организаторов проекта Светлана Невмержицкая:
«Ежегодно мы делаем большое количество конкурсов красоты, но в этот раз я решила сделать это не только конкурсом красоты, но и фестивалем для артистов. Это для того, чтобы развивать творчество нашего города. Мы имеем большое количество творческих людей, отличных артистов, но, к сожалению, на них мало кто обращает внимание».
Этот проект будет реализовываться в течение 2017 года. В соревнованиях, которые будут проходить ежемесячно, будут участвовать не только непосредственно, участницы конкурса красоты, но и танцевальные коллективы, музыкальные группы и вокалисты города. По словам организаторов, в конце этого года на гала-концерте среди творческих коллективов, исполнителей и житомирских моделей члены жюри выберут лучших. В январе в борьбу за звание самой очаровательной вступили 18 молодых житомирянок. В каждой из них свои мысли, как стать успешной моделью:
«- Во-первых, важно хорошее лицо, во-вторых, мне кажется, нужно иметь хорошую фигуру. — Нужно быть собой, а во-вторых, иметь большое терпение. — Я думаю, что важно быть уверенной в своих силах и себе . И, скорее всего, необходимо быть положительно настроенным».
А победителями конкурса красоты в январе стали Юлия Корнейчук, Анастасия Высоцкая, Аделина Мищенко и Мария Остапчук.