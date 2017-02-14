В Житомире военный психолог Олег Покальчук проведет тренинг для волонтеров
«Психологические особенности работы волонтеров в настоящее время гибридной войны. Налаживание сотрудничества со СМИ; этические вопросы: как следует информировать, чтобы не подыграть врагу в информационной войне? »состоится 17 февраля 2017 в 10:00 в тренинговом центре« Библиомост »по адресу г.. Житомир бульвар Новый, 4 (Областная научная универсальная библиотека им. Олега Ольжича ).
Третий год в Украине продолжается необъявленная война России против Украины. Огромна роль волонтеров в эти трудные времена. Они помогают армии, поддерживают п оранених, семьи погибших, переселенцев. Но не всегда знают о психологические подходы к травмированных людей и как защитить себя. Об этом расскажет военный психолог Олег Покальчук.
За время войны много волонтеров стали публичными людьми, к ним прислушиваются, им верят, их слово — авторитет. Но случается, что именно из уст волонтеров распространяется недостоверная или частная информация. Как этого избежать? Ли волонтер за информацию, которую распространяет? Как улучшить сотрудничество волонтеров с журналистами — об этом подискутируем во время мастер-класса медиаэксперта Светланы Еременко.
Тренеры:
— Светлана Еременко, медиаэксперт, руководитель проекта по мониторингу региональных СМИ, исполнительный директор Института демократии им. Пилипа Орлика (г.. Киев), автор проекта «Отверженные? Непреодолимые! Истории переселенцев »;
— Олег Покальчук, военный психолог, советник Движения содействия территориальной обороне, писатель, публицист, автор публикаций в «Зеркале недели», «Новом времени», сайте LB ( «Левый берег») и др.