В Житомирском городском совете будут проводить музыкальные концерты
Большую трибуну уже заменили на небольшую переносную.
В сессионном зале заседаний Житомирского городского совета будут выступать художественные коллективы и проводиться симфонические концерты. Об этом сообщила пресс-служба городского совета со ссылкой на городского голову Сергея Сухомлина.
«Сессионный зал должен служить не только для депутатов. Житомиряне имеют ею пользоваться. Мы уже забрали громоздкую трибуну и заменили ее на небольшую переносную. В ближайшее время также будет заменено президиум на переносную. Пока мы ищем решение, как это сделать », — сказал Сергей Сухомлин.
Когда в зале Житомирского городского совета пел выдающийся оперный певец Федор Шаляпин. Также в городском совете неоднократно выступала хоровая капелла «Орея». Специалисты говорят, что в зале заседаний городского совета благоприятная акустика для выступлений.