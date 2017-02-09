В Житомирском районе столкнулись внедорожник и микроавтобус: пострадавших доставали спасатели
8 февраля в 10:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 15 км автодороги Житомир — Могилев-Подольский произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима была срочная помощь спасателей для извлечения пострадавших из транспортного средства.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
Выяснилось, что в результате столкновения внедорожника «Toyota FJ Cruiser» с микроавтобусом «Volkswagen Transporter», последний оказался в кювете. Водитель и пассажир внедорожника от медицинской помощи отказались. До прибытия спасателей, врачи освободили и госпитализировать водителя и пассажира микроавтобуса. На месте происшествия они начали оказывать первую помощь еще двум пострадавшим пассажирам данного транспортного средства, которые были заблокированы.
Специалисты ДСНС вручную разобрали поврежденные конструкции микроавтобуса и осторожно освободили пострадавших. Спасатели на носилках транспортировали их к автомобилю скорой. Медики госпитализировали пострадавших в лечебное учреждение.