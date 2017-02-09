В Житомирской школе учат детей олимпийскому виду спорта — стрельбе из лука
В Житомире ученики СОШ № 5 имеют возможность учиться стрельбе из лука. На базе школы общественная организация «Федерация стрельбы из лука Житомирской области» популяризирует этот олимпийский вид спорта.
По словам президента общественной организации Александра Большакова, общественную организацию создали в ноябре 2015 года, поэтому работают около года, а необходимые для занятий луга получили лишь несколько месяцев назад.
«Школа № 5 — это первая школа, которая согласилась на проведение открытых уроков по стрельбе из лука. Здесь лучшие условия: есть тренировочная база, спортивный комплекс, бассейн, тренажерный зал. Есть необходимая для тренировок по стрельбе из лука расстояние — 25 метров. Сначала мы получили помещение не в том состоянии, которое нужно, но в течение года сами переоборудовали и сделали так, чтобы можно было тренироваться », — рассказал Александр Большаков.
Как сообщал «Вголос.zt», для общественной организации « Федерация стрельбы из лука Житомирской области» приобрели луга и комплектующие к ним за счет проекта по предоставлению грантовой поддержки организациям физкультурно-спортивной направленности.
Как рассказал президент общественной организации, 15 тыс. Грн — это средства гранта, также городской совет выделил еще 28 тыс. Грн, за которые приобрели прицелы, плунжеры, кликеры, стрелы, нагрудные краги. Необходимо еще приобрести щиты и табло на отсчет времени. К слову, стоимость одного лука — до 8 тыс. Грн.
В настоящее время для тренировок есть пять классических олимпийских луков и один блочный лук. Одновременно могут заниматься шестеро детей. Именно команду из шести спортсменов — трое юношей и три девушки — планируют создать, чтобы готовить их к участию в соревнованиях уровня чемпионата Украины. В то же время, чтобы привлечь больше спортсменов, нужно оборудование и большее помещение.
«Мы подписали все соглашения, в том числе и с Национальным олимпийским комитетом, чтобы дети имели возможность ездить на соревнования. Ранее общественная организация не могла отправлять спортсменов на соревнования, но сейчас, подписав соглашения, даем возможность представлять Житомирщину », — сказал президент организации.
По словам Александра Большакова, ранее тренеры не имели желания ехать в Житомир работать потому, что не было условий. Но сейчас уже есть базовый уровень и зал, где можно заниматься. Планируется также открыть отделение в детско-юношеской спортивной школе. Сейчас тренировать детей приезжает Владислав Большаков — чемпион мира среди студентов, чемпион Украины среди юниоров, чемпион Европы среди юниоров и студент одного из львовских вузов. Также привлекают преподавателей из Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, которые могут проводить тренировки по данному виду спорта.
Уже летом общественная организация, имея договоренность с киевскими коллегами, планирует организовать совместные тренировки и соревнования.
Справка. Стрельба из лука — это олимпийский вид спорта, который включили в программу летних Олимпийских игр с 1900 года. Украина имеет олимпийские награды в этом виде спорта. В 1996 году в Атланте Елена Садовничая завоевала бронзу в личном зачете, Лина Павчук установила рекорд Олимпийских игр, который держится и сейчас. В 2000 году в Сиднее женская команда в составе Елены Садовничей, Натали Бурдейный, Екатерины Сумко завоевала серебро командного зачета, в 2004-м в Афинах мужская команда — Виктор Рубан, Александр Сердюк Дмитрий Грачев — получили командную бронзу. В 2008 году Виктор Рубан завоевал победу в личном зачете на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.