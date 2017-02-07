Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона о добыче и реализации янтаря
Этот законопроект был крайне важным, так как должен регулировать весь комплекс вопросов, связанных с добычей и реализацией янтаря, созданием новых рабочих мест и урегулированием ситуации с деятельностью незаконных старателей, и для принятия этого законопроекта не хватило буквально нескольких голосов, отметил в комментарии народный депутат Украины от Житомирщины Владимир Арешонков:
«Сегодня мы сделали заявление о том, что Правительство срочно должен внести новый законопроект, учитывающий все риски, которые так сегодня озвучивали. То есть позиция следующая: если у кого-то были сомнения в том, что этот законопроект не все учитывает, — пожалуйста, вносите тогда новый правительственный, и мы обеспечим его голосования».
Как отметил парламентарий, в случае внесения нового законопроекта, следующее голосование по упорядочению добычи янтаря может произойти не раньше осени. Но оставлять ситуацию так, как она сейчас есть, нельзя, убежден он. Поэтому этот вопрос попытаются решить на местном уровне:
«Я уже говорил с депутатами из Житомирщины, возможно не все поддержат, но я буду активно настаивать на том, чтобы было создано областное коммунальное предприятие по добыче янтаря. Мы сейчас изучали опыт Волыни, там уже начало работу аналогичное предприятие. Да, там не все вопрос еще законодательно урегулированы, но все равно я понял, что надо двигаться, не дожидаясь, пока государство до конца все это урегулирует, а двигаться по пути создания именно предприятия такого коммунального типа. Сегодня другого пути я не вижу «, — прокомментировал ситуацию с неприятием ВРУ законопроекта о добыче и реализации янтаря народный депутат Украины Владимир Арешонков.