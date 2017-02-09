Во время проверок дорог в Житомирской области со снежных заносов освободили 6 авто
По поручению председателя облгосадминистрации Игоря Гундича, управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ежедневно проводит проверки состояния уборки дорог области.
Вчера, 7 февраля 2017 года, начальник управления Роман Крысюк проводил объезд по автодорогам области, в результате которого совместными действиями с Житомирским облавтодором из снежных заносов на а / д от с.Кмитов в с. Студениця освободили автобус и 5 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Бригады со спецтехникой усилили очистки дорог от снега.
По состоянию на 08.00 ч. 8 февраля на автодорогах области работает 50 единиц техники, в дежурном режиме находится 106 единиц. Задействовано 71 человек, в дежурном режиме находится 133 человека.
В том числе на дорогах государственного значения: работает 34 единиц техники и 47 работников.
На М-06 Киев-Чоп — работает 8 ед. техники и 12 человек.
На М-07 Киев-Ковель-Ягодин — в дежурном режиме находится 13 механизмов и 19 человек.
На дорогах Житомирской области общего пользования проезд обеспечен.