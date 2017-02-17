Водителя авто, в салоне которого погиб пассажир, посадят на три года
Суд заменил условное наказание реальным.
Водитель автомобиля «Mercedes-Benz», который в июле 2016 года, будучи в нетрезвом состоянии, совершил аварию, которая привела к гибели пассажира, получит три года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«За апелляционной жалобе прокуратуры области апелляционным судом Житомирской области отменен приговор Овручского районного суда в отношении водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти потерпевшего, и назначил суровое наказание. Таким образом, виновник смертельной дорожно-транспортного происшествия за совершенное преступление получил реальное наказание — лишение свободы на 3 года с лишением права управлять транспортным средством на 2 года » , — говорится в сообщении.
В июле 2016 26-летний житель Овруча, будучи навеселе, превысил скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. В результате одна пассажирка получила телесные повреждения средней тяжести, другой пассажир погиб.
Овручский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год с испытательным сроком 2 года.
Впрочем, прокуратура области обжаловала приговор в апелляционном суде. По решению «фемиды» теперь виновник ДТП получит три года лишения свободы без испытательного срока, однако с запретом на 2 года управлять автомобилем.