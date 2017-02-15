Военные пенсионеры митинговали в Житомире перед зданием Пенсионного фонда
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Требовали перечислить пенсии.
Несколько десятков военных пенсионеров собрались 15 января в Житомире на митинг перед зданием главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области. Митингующие требовали провести пересчет и выплату их пенсий, поднимали вопрос социальных гарантий бывшим работникам органов внутренних дел и тому подобное.
К участникам митинга получилось руководство главного управления с предложением встретиться с представителями ветеранских организаций и написать письмо в вышестоящие инстанции с четкими требованиями. Некоторые митингующие поддержали такое предложение.