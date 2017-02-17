Военные угрожают лесникам задержаниями и прокуратурой
Лесоводы говорят, что конфликтная ситуация возникла на «ровном» месте.
Командир воинской части, которая дислоцируется на территории Чудновского района, предупредил руководство военного лесхоза, что в дальнейшем проведение всех лесохозяйственных мероприятий на территории Чудновского лесничества ГП «Житомирский военный лесхоз» необходимо согласовывать с командованием воинской части, поскольку именно она является постоянным землепользователем земель, на которых размещено Чудновское лесничество. В противном случае работники лесничества будут задержаны и доставлены в военную прокуратуру. Мол, для проведения такой деятельности в лесхозе нет разрешения главного управления имущества и ресурсов Минобороны. Соответствующее письмо полковника Александра Федоренко, адресованное 2 февраля руководителю лесхоза Василий Заречном, в распоряжении редакции.
«Учитывая, что использование лесных ресурсов на землях обороны находятся в постоянном пользовании воинской части А2365 осуществляло государственное предприятие« Житомирский военный лесхоз », который выведен из состава Министерства обороны Украины и передан в сферу управления Гослесагентства, которое не имеет отношения к Министерству обороны, поэтому проведение хозяйственных мероприятий на землях Минобороны в Чудновском военном лесничестве возможно только при условии предоставления разрешения главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины. С целью предупреждения совершения незаконных действий работниками Чудновского военного лесничества прошу все лесохозяйственные мероприятия согласовывать с командованием воинской части А2365, как с постоянным землепользователем », — говорится в письме командира.
Лесоводы же основания утверждают: военная часть является постоянным землепользователем, а лесопользователем является лесхоз ! И именно он уполномочен на ведение лесного хозяйства на этих землях.
В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства объяснили, что государственное предприятие «Житомирский военный лесхоз» было создано в соответствии с приказом Министра обороны Украины в 2009 году с целью ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов. В 2013 году Кабинет Министров Украины пришел к выводу, что для сохранения, приумножения и рационального использования лесных ресурсов государства, все леса должны подчиняться одному ведомству.
Так эффективно проводить лесохозяйственные мероприятия, особенно охрану и воспроизводство леса у Министерства обороны не было ни возможностей, ни квалифицированных кадров, в сентябре 2013 года Кабинет Министров Украины издал распоряжение №773-р «О передаче целостных имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов ». Согласно этому документу государственное предприятие «Житомирский военный лесхоз» принято к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
В течение трех лет в лесхоз вел свою хозяйственно-финансовую деятельность в соответствии с Уставом предприятия и руководствуясь проектом организации и развития лесного хозяйства (материалы лесоустройства), утвержденным Украинским государственным проектным лесоустроительным производственным объединением и согласованным (!) Министерством обороны Украины. То есть беспрепятственно проводил все лесохозяйственные мероприятия, определенные Уставом предприятия.
Однако, в начале 2017 командир воинской части А2365 предупредил руководство военного лесхоза, что в дальнейшем проведение всех лесохозяйственных мероприятий на территории Чудновского лесничества ГП «Житомирский военный лесхоз» необходимо согласовывать с командованием воинской части, поскольку именно она является постоянным землепользователем земель, на которых размещено Чудновское лесничество. В противном случае работники лесничества будут задержаны и доставлены в военную прокуратуру.
Стоит заметить, что Лесной кодекс Украины дает исчерпывающий ответ, как выходить из ситуации, когда государственное лесохозяйственное предприятие не имеет государственных актов на землю: «До получения в установленном порядке государственными лесохозяйственными предприятиями государственных актов на право постоянного пользования земельными лесными участками, документами, подтверждающими это право на ранее предоставленные земли, является планово-картографические материалы лесоустройства.» (п. 5 Заключительных положений).
«Конфликтная ситуация, которая возникла, как говорится, на ровном месте, всерьез вредит ритмичной работе лесохозяйственного предприятия, в своем штате имеет полторы сотни работников. Которое за прошлый год уплатило 8,4 миллиона гривен налогов, сборов и единого социального взноса. Под угрозой, кстати, проведения лесокультурной кампании. Самым интересным является тот факт, что в военного лесхоза в течение трех лет с момента передачи со стороны военных частей не было никаких претензий. Теперь же они вдруг появились. Все это очень похоже на то, что кто-то здесь дергает за какие веревочки … », — прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности директора лесхоза Василий Заречный.