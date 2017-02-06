Воинов, получивших ранения, травмы и заболевания во время участия в АТО, приглашают на бесплатную реабилитацию
О возможности пройти двухнедельный бесплатный курс реабилитации на базе Западного реабилитационно-спортивного центра действующим и уволенным военнослужащим напоминает руководитель житомирского регионального центра «Инваспорт» Юрий Панасюк. Услугами центра, находится во Львовской области, могут воспользоваться солдаты, получившие ранения, травмы и заболевания во время участия в антитеррористической операции.
«Огромные средства выделены на эти программы. Почти 5 млн долларов будет освоено до декабря 2017 года. Цель программы — достижение человеком с функциональными нарушениями максимальной независимости от посторонней помощи. Во время программы участники АТО получат положительные сдвиги в физическом и психологическом состоянии, овладеют необходимыми навыками по самообслуживания для адаптации в повседневной жизни «.
Более подробную информацию о возможности пройти курс реабилитации на Львовщине участники АТО могут получить по телефону в Житомире 47-08-18.