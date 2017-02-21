Волонтеру из Барановки вручили Золотой Волонтерской Крест «За мужество»
Председатель Барановской районной организации ветеранов и глава районного союза воинов-интернационалистов Иван Цимбалюк получил почетную награду — Золотой Волонтерский Крест «За мужество».
Об этом сообщается в горрайонной газете «Слово Полесье», передает город Барановка.
«12 февраля в Киевском Михайловском Соборе, относится к УПЦ Киевского патриархата, состоялось чествование волонтеров, которые помогают Востока. Общественная организация« Волонтеры Украины »награждала своих представителей. Отрадно, что среди них был и наш земляк — председатель Барановского районной организации ветеранов и глава районного союза воинов-интернационалистов Иван Цимбалюк. В тот день Ивану Ивановичу вручили почетную награду — Золотой Волонтерское Крест «За мужество».
Членами «Волонтеров Полесье» являются жители нашего района Иван Цимбалюк, Владимир Кундельская, Виктория Илькович, Григорий Вовк, Вадим Романчук. И без вашей помощи, уважаемые друзья, не была бы эффективной их миссия. Поэтому, наверное, именно поэтому об этой награде, на вопрос журналиста: «За что получили ее?», Иван Иванович ответил:
-Это Не моя награда. Это награда тех людей, которые приносили для отправки на восток даже по 1-2 кг картофеля, это награда бабушек, которые собственноручно вязали теплые носки для солдат, это награда тех детей, которые, возможно, на последние деньги, покупали пачку чая или 100 г печенья, чтобы поделиться с воином, которые мы завозили нашим ребятам в ИИИирокине, Марьинка, Новотроицкое, Авдеевка, Волноваха, Попасную и др. Мы не раз объездили те места. Поэтому спасибо всем за помощь и надеюсь, что, пока будет продолжаться и война, мы не забудем: там, на фронте, бойцам намного сложнее чем нам здесь, на мирной земле. И любая весточка из родного края поднимет их настроение, боевой дух, поможет выжить в сложных условиях. А ради этого стоит жить, работать и поддерживать их «, — говорится в сообщении.