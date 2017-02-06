Волонтеры из Чуднивщины еще дополнительно повезут на восток гуманитарную помощь, собранную для Авдеевки
Чуднивщина, как и другие районы Житомирщины, отправила благотворительную помощь населению Авдеевки. Чтобы поддержать жителей города, чуднивчаны за короткий срок собрали продукты питания и другие необходимые вещи. К благотворительной акции присоединились все сельские, городские и поселковые советы, предприятия, учреждения и организации и неравнодушные граждане, отмечает первый заместитель председателя Чудновской райгосадминистрации Наталья Загоненко:
«Не стоим в стороне от вопросов, которые на сегодняшний день очень важны и болеем за те события, которые разворачиваются на востоке нашей Украины. Мы собрали предметы первой необходимости, различные крупы, макаронные изделия, сало, мед, чай, сладости, масло, масло и т. Кроме этого, также отправляем теплые вещи, теплую одежду и обувь, которые сегодня крайне необходимы. Мы надеемся и верим, что скорейшее закончатся те события, которые сейчас происходят на востоке страны «.
Наряду с продуктами питания и теплой одеждой, чуднивчаны прислали для нужд жителей Авдеевки полторы тонны дизельного топлива, одеяла, постельное белье, одноразовая посуда, медикаменты, гигиенические средства. Такая материальная и моральная поддержка очень важна для людей, оказавшихся в трудных условиях, подчеркивает волонтер Андрей Гордиевский с Чуднов:
«Чуднивчаны не равнодушны к той беды, которую переживает населения Авдеевки. Жителям этого города очень важно чувствовать, что Украина не оставила их на произвол судьбы и, что люди западной, центральной и южной Украины поддерживают восток и оказывают помощь».
Продукты питания, кроме жителей Авдеевки, отправлено также военнослужащим, которые обороняют этот город и другие восточные регионы, говорит Андрей Гордиевский:
«Сегодня отправили автомобиль с продуктами питания и на этот раз приготовили нашим бойцам почти 400 килограммов холодца, а также голубцы, сало, шашлыки и другую домашнюю еду. Солдаты искренне благодарят чуднивчанам за такую поддержку. Каждый из них, кто попробовал эту пищу, все равно, что дома побывал «.
В общем гуманитарной помощи, которую собрали чуднивчаны для жителей Авдеевки, оказалось так много, что всю ее не смог вместить грузовой автомобиль. Поэтому остальные продукты питания населению Авдеевки волонтеры доставят в ближайшее время.