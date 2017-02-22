Всего в 100 км от Киева по Житомирской трассе спрятано настоящее сокровище
22.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
Всего в 100 км от Киева по Житомирской трассе спрятано настоящее сокровище — Коростышевский каньон.
Именно так о Коростышевский карьер сайт «Туристическая Украина».
Это хорошее место с удивительно зеркальной поверхностью воды в центре гранитного карьера. Скалистый берег, окруженный зеленью, заставит вас забыть обо всем на свете и просто уединиться с природой.
Как добраться:
По Житомирской трассе до поворота на объездную Коростышев, далее прямо в направлении Коростышев (1 км). По дороге будет поворот налево в лес — заезжаем, а уже через 300 метров Вы будете любоваться пейзажами.