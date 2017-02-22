Всего в 100 км от Киева по Житомирской трассе спрятано настоящее сокровище

| 22.02.2017 | Социум | Комментариев нет

Всего в 100 км от Киева по Житомирской трассе спрятано настоящее сокровище — Коростышевский каньон.

Именно так о Коростышевский карьер сайт «Туристическая Украина».

Это хорошее место с удивительно зеркальной поверхностью воды в центре гранитного карьера. Скалистый берег, окруженный зеленью, заставит вас забыть обо всем на свете и просто уединиться с природой.

 

Как добраться:

По Житомирской трассе до поворота на объездную Коростышев, далее прямо в направлении Коростышев (1 км). По дороге будет поворот налево в лес — заезжаем, а уже через 300 метров Вы будете любоваться пейзажами.

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