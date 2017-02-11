Выяснилось, сколько жителей области в прошлом году искали работу через центры занятости
В 2015 году безработных было на 13% больше.
В течение 2016 более 50 тыс. Человек искали работу через центры занятости. Об этом сообщили в главном управлении статистики в Житомирской области со ссылкой на областной центр занятости.
По информации управления, количество зарегистрированных безработных в прошлом году была почти на 13% меньше, чем в 2015 году.
«Количество зарегистрированных безработных увеличилась за декабрь почти на 9% и на конец 2016 составила более 17 000 человек. Из них более 51% составили женщины, 41% — лица, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, 38% — молодые люди в возрасте до 35 лет. Помощь по безработице получали 13500 человек », — говорится в сообщении.
Количество вакансий, которые работодатели заявили в службу занятости, на конец декабря 2016 составила 1621, что на 366 больше на этот же период 2015 года. Это при том, что в течение декабря прошлого года количество свободных рабочих мест сократилось на 21%.
К слову, услугами Херсонского областного центра занятости в 2016 году воспользовались почти 38 тыс. Безработных, Тернопольского — почти 48 тыс. Человек, Винницкого — около 80 тыс. граждан.