Выживание в зимних условиях
Впервые представителям Вооруженных Сил Украины, а именно — военнослужащим 199-го учебного центра Высокомобильных десантных войск, выпала честь участвовали в чемпионате «Выживание в зимних условиях — 2017».
Чемпионат состоялся в рамках двадцать третьего международных зимних соревнований вооруженных сил Чешской Республики по полиатлону. Представляли Украину на международной арене опытные десантники, участники боевых действий — инструкторы группы огневой подготовки старшина Николай Клюковский и сержант Роман Метельский, инструкторы группы по выживанию сержанты Андрей Шаран и Дмитрий Павлюк, пишет «Житомирщина».
В чемпионате принимали участие военнослужащие из Чехии, Бельгии, Польши, Словакии, Словении и Украины. В течение трех дней они боролись за первенство в перемещении с картой на незнакомой горной местности, спуска и подъеме на горных и беговых лыжах, ориентировании на местности, военной альпинизме, преодолении водных преград, скоростной стрельбе из стрелкового оружия, стрельбе из лука, метании топора и ножей, спасения и эвакуации раненых, побеги из плена, выживание на открытом пространстве без разведения костра и тому подобное.
Многие задачи «крылатым пехотинцам» пришлось выполнять впервые. Но в некоторых номинациях наши десантники показали лучшие результаты: скоростная стрельба из автомата и пистолета, подъем на скалу с помощью ледорубов, эвакуация раненого.
С 24 команд, принимавших участие в соревнованиях, наша заняла 14-е место. Это очень хороший результат, учитывая то, что бойцам пришлось впервые участвовать в таких международных играх.