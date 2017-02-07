За год в Житомире выросли цены на однокомнатные квартиры
Как изменилась ситуация на рынке вторичного жилья в Украине за 2016 год. Рынок вторичной недвижимости в Украине в 2016 году демонстрировал незначительное снижение стоимости квартир, однако в Житомире цены несколько выросли.
Специалисты сервиса объявлений OLX проанализировали колебания цен на недвижимость за прошлый год и определили, где в Украине выгоднее покупать квартиры.
Конец прошлого года ознаменовался увеличением покупательной способности, что сделало рынок недвижимости более устойчивым и позволило показать прирост продаж по сравнению с 2014-2015 годами.
Количество закрытых на OLX сделок на вторичном рынке во втором полугодии 2016 выросла на 5,1% по сравнению с первым полугодием.
Популярностью пользовались 1-комнатные и 2-комнатные квартиры, продажи которых составили 37% и 37,6% соответственно от общего количества закрытых сделок. На третьем месте в рейтинге закономерно держались 3-комнатные квартиры. Показатель их продаж достиг отметки 22,1%. И наименее популярными оставались 4- и 5-комнатные квартиры — всего 2,9% и 0,4% от общей доли продаж.
Средняя цена на 1-комнатную квартиру по Украине в 2016 году составила 481 538 грн, или $ 18 825 по средневзвешенному курсу доллара за 2016 году (25,58 грн / $ 1). Самую низкую цену на однокомнатные квартиры в декабре 2016-го можно было встретить на востоке страны в Луганске (234952 грн) и Донецке (299414 грн). Однако недалеко от этих показателей пошли и такие города, как Запорожье ($ 13 681) и Сумы ($ 13 990). Немного лучше дела обстояли в Кропивницкому, Чернигове, Черкассах и Киеве: здесь продавцы могли рассчитывать на продажу своей недвижимости за 400 000-425 000 грн ($ 14 300-17 000). Более перспективна цена была и для продавцов вторичного жилья в Полтаве, Днепре, Николаеве. Стоимость 1-комнатной квартиры здесь составляла от 448 800 грн до 636 942 грн (от $ 17 545 до $ 24 900). В тройке лидеров уже не первый год остались Львов, где однокомнатная квартира в 2016 году предлагалась в среднем за 695290 грн ($ 27181), Одесса со средним показателем 826 592 грн ($ 32 314) и Киев с 882 024 грн ($ 34 481).
В Киеве в январе 1-комнатная квартира стоила около 1003964 грн ($ 39 248), а в декабре эту же квартиру можно было купить уже на 12,1% дешевле. Аналогичная ситуация была и с другими видами квартир. 2-комнатные в январе продавались в среднем за 2002454 грн ($ 78 282), а в декабре уже за 1400786 грн ($ 54 761). Падение составило 30%. За год ощутимо изменились цены и на 3-комнатные квартиры. Средняя цена с 3281914 грн ($ 128 300) в январе упала до 2258740 грн ($ 88 301) в декабре, что в процентах составляет 31,2%.
В Днепре 1-комнатная квартира в январе в среднем стоила 514 439 грн ($ 20 111), в декабре уже 503542 грн ($ 19685) — цена снизилась на 2,1%. 2-комнатная в январе — 731869 грн ($ 28611), а в декабре 729 951 грн ($ 28 536) — цена уменьшилась на 0,3%. 3-комнатная в январе продавалась за 1049 394грн ($ 41 024), а в декабре уже за 923 029 грн ($ 36 084) — цена упала на 12%.
Львов, наоборот, показал прирост цен на 1-комнатные квартиры в 0,9%. В первом полугодии 1-комнатную квартиру здесь можно было приобрести за 689 330 грн ($ 26 948), а во втором полугодии 2016-го дороже — за 695 290 грн ($ 27 181). Продавцам 2- и 3-комнатных квартир не очень повезло. Двухкомнатные стоили 1058449 грн ($ 41 378) в январе 2016-го и уже 1023098 грн ($ 39 996) в декабре. Трехкомнатные — 1529351 грн ($ 59 787) в январе, а в декабре — 1393291 грн ($ 54 468). Что на 3,3% и 8,9% ниже по сравнению с январем.
Рост средних цен на все виды квартир продемонстрировала Одесса. Например, в январе 1-комнатную квартиру продавали за 706 954 грн ($ 27 637), а к декабрю цена выросла на 14,5% до 826 592 грн ($ 32 314). Аналогичная ситуация сложилась и с 2-комнатными квартирами: еще в январе они стоили 1043664 грн ($ 40800), а уже в декабре 1098610 грн ($ 42 948), что на 5% больше предыдущего полугодия. Не отставали и 3-комнатные квартиры. Их показатель за полгода вырос на 2,5%. И если в январе трехкомнатная квартира стоила 1536846 грн ($ 60 080), то уже в декабре эта сумма составила 1576419 грн ($ 61 627).
На фоне показателей Одессы совсем иначе выглядели Харьков и Запорожье. В Харькове цены на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры снизились на 6,5%, 8,1% и 7,2% соответственно. А в Запорожье цена на 1-комнатные квартиры упала на 13,0%, на 2-комнатные — на 7,7%, на 3-комнатные — на 14,6%.