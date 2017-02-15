За сутки спасатели 3 раза изымали транспортные средства из снежных заносов
В период с 14 по 15 февраля бойцы ДСНС 3 раза привлекались к проведению аварийных работ по буксировке автомобилей на автодорогах области.
Об этом сообщает В ДСНС Украины в Житомирской области.
Так, 14 февраля в 12:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Орепы Новоград-Волынского района сошел с трассы и попал в кювет легковой автомобиль «Opel Combo». В легковушке находились 3 взрослых и 2 детей. По вызову были направлены дежурное отделение бойцов 10-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2 человек.
Выяснилось, что водитель транспортного средства не справился с управлением и попал на в кювет на обочине Шепетовской трассы. С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели извлекли автомобиль на проезжую часть дороги. Травмированных обнаружено не было.
В течение суток подобные аварийные работы также проводились в г. Олевск и в с. Белиловка Ружинского района. Там вообще спасателями изъяты из снежных заносов 1 грузовой и 1 легковой автомобили.