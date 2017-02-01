Закрывать областной онкодиспансер на Житомирщине никто не планирует
Закрывать, расформировывать или сокращать Житомирский областной онкологический диспансер никто не планирует.
Об этом уверяет заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.
«В последнее время общественность очень обеспокоена функционированием онкологического диспансера. Эта тема неоднократно поднималась и вызывает очень большой интерес в обществе. Здание онкодиспансера очень устарела, капитальный ремонт не проводился уже много десятков лет. Сейчас мы начали обсуждать пути решения этой проблемы, породило много слухов и возмутило общественность », — рассказывает Ярослав Лагута.
По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов улучшения ситуации, изучается мнение специалистов и врачей, чтобы принять взвешенное решение.
Один из них — перевод части онкодиспансера в помещение. Но ни сокращения, уменьшения или закрытия какого отделения не будет, и об этом речь не идет.
Как ранее отмечал председатель областного совета Владимир Ширма, в планах чиновников создать максимально благоприятные условия для лечения больных и работы врачей в областном онкологическом диспансере.