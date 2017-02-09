Землеустроители Житомирщины направили в государственный бюджет более 176 000 гривен
В землеустроительной службе Житомирской протяжении января гражданам предоставили 13910 административных услуг. Подавляющее большинство из них — 85,6%, или 11 910 услуг — предоставляемые на безвозмездной основе. По 2011 (14,4%) платных админуслуг специалисты землеустроительной службы области направили в общий фонд государственного бюджета 176,2 тыс. гривен.
Наибольшие поступления в размере 129,1 тыс. Гривен получили за услуги по предоставлению выписок из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Государственные кадастровые регистраторы изготовили 1650 таких документов. Еще 32 000 гривен поступило за услуги по исправлению технической ошибки в сведениях Государственного земельного кадастра, которая была допущена по вине органа, осуществляющего его ведения.
Из числа бесплатных админуслуг популярными остаются услуги по государственной регистрации земельного участка (2523) и выдачи выписки из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка (2287).
Наибольшее количество административных услуг землеустроители предоставили гражданам в Овручскому (1598), Новоград-Волынском (1192) и Житомирском (794) районах.
Справка:
В соответствии с Законом Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов предоставляют услуги через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.
На Житомирщине предоставления административных услуг в сфере земельных отношений происходит в 29 ЦНАП. Граждане могут ознакомиться с адресами центров на официальном сайте Держгеокадастру.