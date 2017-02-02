Женское училище в Житомире
Когда в середине XIX века веками покоящаяся на регрессивных принципах крепостного права Российская империя стала в пределы своего существования и правительством была выбрана тактика ослабления жестких патриархальных правил, одной из мер по снижению напряженности в обществе стал шанс на получение образования для женской его половины, которая хоть как-то уравнивала слабый пол в правах с мужчинами.
Один за другим на необъятных просторах страны под скипетром двуглавого орда появляются женские учебные заведения. В Волынской губернии первая ласточка образования для прекрасной половины человечества появилась в 1864 году, ею стало первое женское училище для тридцати девочек духовного звания под патронатом будущей императрицы Марии Федоровны (1847 — 1928).
И хотя училище предусматривало преподавания широкого спектра предметов, на деле все сводилось к элементарным наук и богословия, светские же уроки страдали поверхностным преподаванием, а украинские литература и традиции и вовсе находились под строгим запретом. Не способствовало улучшению образования, несмотря на именитую покровительницу, и нехватка преподавательского состава, который был полностью укомплектован лишь спустя более чем два десятилетия после организации учебного заведения.
Огромные расходы на помощь опекаемым императрицей Марией учебным заведениям заставило царствующих особ отказаться от их значительной части в пользу церкви. Свой статус Волынское женское училище в Житомире изменило на епархиальное в 1872 году, а через четыре года у него появился собственный храм во славу Введения Пресвятой Богородицы во храм.
Только в конце XIX века ситуация в первом житомирском женском учебном заведении начала меняться к лучшему: в 1881 году на его базе была организована образцовая школа по формированию педагогических навыков, что позволило набрать полный преподавательский состав в 1889 году, а в 1909 в программу ввели физкультуру и гигиену.
Вот только на пути постепенного прогресса системы образования встала деструктивная советская власть, которая захватила власть в Житомире в 1919-м — женское училище было закрыто, а в его классах разнеслась громким эхом тяжелая походка будущих красных командиров школы организованной Николаем Щорсом (1895 — 1919).
Заложенные в первые годы существования советской власти основы кузницы военных кадров для советской армии продолжали свое существование в стенах бывшего житомирского женского училища и в годы после Второй мировой войны, когда здесь разместился 25 гарнизонный Дом офицеров, который находится с приемной командиру восьмого армейского корпуса здесь и поныне, хотя с обретением Украиной независимости часть помещений и была приспособлена под нужды самостоятельных кружков и секций. Так что сейчас здание — своеобразный городской культурно-спортивный центр, который собирает под своим крылом большое количество горожан.
Асимметричная п-образная в плане здание житомирского Дома офицеров с более широким западным крылом и полукруглой в плане пристройкой в восточном торце основного расположенного вдоль улицы Пушкинской объема представляет собой типичного представителя административно-социальной архитектуры неоклассики во всей ее красоте второй половины XIX века.
Внешний декор бывшего женского училища представлен в выдержанном взвешенном ключе: декоративный разорванный фронтон над главным входом, замковый камень прямоугольных оконных проемов первого яруса и арки — второго, раскрепованный лобовой карниз, ризалит центрального входа, сандрики боковых отверстий, рустованные пилястры и геометрическое оформление подоконному пространства при изюминке-полукруглой пристройке с востока создают единый ненавязчивый гармонично общественного здания.