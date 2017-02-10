Жители микрорайона Крошни в Житомире требуют вернуть маршруты №№ 53 и 53-А
Электронная петиция быстро набирает подписи.
Жители микрорайона Крошни в Житомире требуют вернуть маршруты №№ 53 и 53-А. Соответствующее электронную петицию обнародовали на сайте городского совета 9 февраля.
«Жители района Полевая требуют возвращения маршрута №№ 53 и 53-А. В связи с отменой данного маршрута в район Крошне невозможно добраться после 21:00 ч. Коммунальный транспорт не обеспечивает достаточного количества перевозок, поскольку он не едет за железнодорожный переезд. Маршруты №№ 10 и 4 не справляются с пассажиропотоком. Люди требуют вернуть маршруты с новыми более вместительными автобусами марки типа «Богдан», «Атаман», «Иван» и др., А также с интервалом движения 6 — 8 минут », — говорится в петиции.
Меньше, чем за сутки, петиция набрала более трех десятков подписей. Поддержать обращение можно еще в течение 89 дней. Чтобы электронная петиция попала на рассмотрение, необходимо 250 подписей.
Как сообщалось, городской совет расторгла договор с перевозчиком , который обслуживал маршруты № 53 и № 53-А. Зато пообещали увеличить количество троллейбусов до микрорайона, а с 13 февраля должны появиться еще и новые троллейбусные маршруты , которые будут курсировать на Крошню.
Ранее жители села Солнечного просили перенести конечную остановку «маршрутных такси» № 53 и № 53-А с ул. Андреевской в центр села Солнечного, на что в городском совете ответили, что это вопрос — не их юрисдикция .