Жительница Житомира: Когда вынимаю кексы из духовки, в кухне запах, как в шоколадной лавке
— День Святого Валентина у меня не проходит без капкейков. Это американское пирожное, похожее на кекс. Каждый раз украшаю по-разному, но тесто то же. Оно у меня идеальное. Не хочу экспериментировать, чтобы не испортить праздники, — рассказывает 32-летняя Виктория Якимец из Житомира. — Когда вынимаю кексы из духовки, в кухне запах, как в шоколадной лавке.
Ставит 100 г сливочного масла в микроволновку на 20 с. Отдельно берет два стакана муки, 3 ст. л. какао, стакан сахара и 1 ст. л. разрыхлителя. Хорошо перемешивает смесь венчиком. В другой миске сбивает яйцо и полстакана сметаны. Наливает половину чашки крепкого кофе. Смешивает смеси между собой — в жидкую постепенно насыпает сухую.
— Если просто сбить ингредиенты, то капкейки не выйдут рыхлые.
На противень с низкими бортиками расставляет бумажные формы для кексов. Переводит тесто в кондитерский мешок и наполняет их на три четверти.
— Для кексов лучше брать одноразовые формы из бумаги. Так будут и хорошие, и удобные для выпекания. А когда вынимаешь из металлической формы, края могут покрошиться.
Ставит кексы в разогретую до 175 ° С духовку на 20 мин. Готовность проверяет спичкой. К нему не имеет приставать тесто.
Для крема сбивает миксером 100 г сливочного масла. Добавляет 3 ст. л. какао и полстакана сахарной пудры. Разламывает на части половину плитки черного шоколада. Ставит на 30 с в микроволновку. Шоколад и 1 ч. Л. сухого растворимого кофе добавляет к крему, перемешивает ложкой. Отправляет в холодильник на 10 мин., Чтобы крем лучше ложился на пирожные.
— Чтобы сделать капкейки интереснее, на каждый кладу украшение. Делаю мастику с зефира. Раскатываю ее, как тесто, и вырезаю круги стаканом. Должно получиться круг диаметром, как шапочка кекса. Затем делю остальные мастики на несколько частей и на каждую капаю разный пищевой краситель. Из них вырезаю сердечка.
100 г жевательного зефира — маршмеллоу смешивает с 1 ст. л. лимонного сока. Ставит в микроволновую печь на 20 с. Масса должна увеличиться в два раза. Постепенно насыпает стакан сахарной пудры и перемешивает лопаткой. Затем выкладывает мастику на посыпанный сахарной пудрой доску. Месит, пока не перестанет приставать к рукам. Заворачивает в пищевую пленку и кладет в холодильник на полчаса. Тогда лепит из мастики фигурки, как из пластилина.