Житомир может получить 50 млн на инклюзивное образование
Пилотный проект запустят в двух областях.
Житомир может стать одним из двух городов Украины, в которых за счет инвесторов будет внедряться инклюзивное образование. Об этом во время заседания исполкома Житомирского городского совета сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
«Речь может идти о 50 млн гривен. В Украине предварительно определили два областных центра, в которых будут вводиться пилотные проекты по инклюзивному образованию. Это Хмельницкий и Житомир. Сейчас я еду в Киев на переговоры. Их результат и определит все » , — сказал Сергей Сухомлин.
По словам городского головы, в пилотный проект в городе уже готовы детский сад №32 и школа №30.
Справка: Инклюзивное образование — образовательная система, основанная на принципе обеспечения основного права детей на образование и права получать ее по месту Проживание, предусматривающий обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения.