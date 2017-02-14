Житомир остался без вакцины против туберкулеза
В облгосадминистрации обещают, что скоро будет.
В Житомире нет вакцины БЦЖ. Родители не могут сделать прививки новорожденным детям. По словам главного врача КУ «Центральная детская городская больница» города Житомира Владимира Башек, вакцины нет ни в роддомах городах, ни в детской больнице.
«Сегодня ситуация сложная. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Если не сделать прививку БЦЖ до двух месяцев, то нужно делать пробу Манту, а уже потом БЦЖ. А это — большие затраты для бюджета города и области. Сейчас необходимо несколько тысяч БЦЖ. В этом году планируем закупить вакцину более чем на 1000000 гривен. Что касается других вакцин — ситуация более-менее стабильная », — сказал Владимир Башек.
В то же время в управлении здравоохранения облгосадминистрации сообщили, что вакцина должна поступить в ближайшее время.