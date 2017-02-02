Житомир растет
В начале 60-х годов в Житомире проживало 127 000 человек. Но прошло всего каких-то пять-шесть лет, и население нашего города выросло почти в два раза.
В 1967 году Житомир насчитывал уже 250 000 жителей. Причиной тому стала обычная индустриализация. В нашем областном центре заработали такие предприятия, как льнокомбинат, «Электроизмеритель», «Химволокно» … Работать сюда приезжали люди со всего СССР. Каждый приехав сразу получал квартиру! Фантастика? Вовсе нет! В 1968 году на месте огромного сенокоса вырос не менее грандиозный жилой массив, известный сейчас как Полевая. 15000 житомирских семей всего за каких-то 5 лет въехали в новые квартиры.
В начале 70-х годов стали расти такие массивы, как Полевая, Богуния, Бородия … Пик развития Житомира пришелся на середину и конец 80-х годов. В 1990 году в Житомире родился его трёхсоттысячных житель. А вот после этого началось незаметное, но медленное угасание областного центра, вызванное крахом прежней системы. Сегодня в нашем городе проживает 268 000 человек.