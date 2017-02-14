Житомир стал лидером в школьной астрономии
Уникальную обсерваторию с вращательным куполом открыли Житомирской ООШ №8. Аналогов такой обсерватории нет в Украине.
Обсерватория станет центром для различных учебных занятий учащихся разных школ, педагогов и ученых города Житомира.
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин отметил, что благодаря такой обсерватории в городе появятся новые Сергея Павловича Королева, передает пресс-служба городского совета.
«Мы можем утеплить школы, менять окна, улучшать материальную базу, но в первую очередь мы должны давать детям знания. И основная задача таких объектов заинтересовать детей и привить им любовь к науке, — говорит мэр. Было много скептиков, которые говорили, что городу это не нужно и у нас ничего не получится. Теперь когда дети учатся и работают в обсерватории, решают разные задачи — это вдохновляет и теперь мы понимаем, что все было сделано правильно ».
В обсерватории уже начались занятия факультатива и астрономического кружка для учащихся.
С марта этого года вводится проведения межшкольного факультатива, открытых уроков и занятий, выполнение практических работ в рамках поисково-исследовательской работы Малой академии наук, подготовленные экскурсоводы для осуществления экскурсий.
«Благодаря таким шагам Житомир стал лидером в школьной астрономии. Это традиции нашего города. Для наших детей звезды стали немного ближе », — отметил Сергей Сухомлин.
Общеобразовательная школа № 8 сотрудничает с Житомирским государственным университетом им. И.Франко, Житомирский военный институт имени С. Королева, музеем космонавтики им. С.П. Королева, АНДРУШЕВСКИЙ обсерваторией, городским центром научно — технического творчества учащейся молодежи, учебными заведениями.
СОШ № 8 города Житомира построена в 1937 году. Особенностью здания является башня на крыше, которая долгое время использовалась для пожарного наблюдения. С 1956 года в башне расположен гравиметрический пункт, где происходили измерения силы земного притяжения для создания координатной сетки города.
Долгое время башня не использовалась. В 2014 году директор школы Арендарчук В.В. предложил обустроить обсерваторию. Идею поддержал мэр Сухомлин С.И. и депутаты Житомирского городского совета. Реконструкция башни по заказу управления капитального строительства проводила фирма «Гарант — С». Во время реконструкции объекта освоено 1 млн. 350 тыс. Гривен.
В 2016 году Житомирский городской совет из бюджета развития выделили 250 тыс. Грн. на приобретение технического оснащения обсерватории:
телескоп СелестронEdgeHD800CG — 5 (самонаводящийся, встроенный GPS-модуль, программа дистанционного управления телескопом NexRemote и кабель телескоп-компьютер, оборудованный камерой для наблюдения за объектами дальнего космоса).
Установлен стационарно под куполом, включенный в сеть с компьютерами обсерватории и компьютерным классом школы;
телескоп ученический ArsenalLand & Sky 707AZ2W (любительский телескоп-рефрактор для наблюдения поверхности Луны, фаз Меркурия, полярных шапок Марса, кольца Сатурна и его спутников)
переносной телескоп (выносится на балкон башни при необходимости визуальных наблюдений)
планетарий VixenSpase 800Mдля наблюдения проекции звезд небесной сферы, созвездий, вращается (полный оборот за 3 минуты)
дополнительное оборудование: ССD камера, набор очков и фильтров Celestron 1.25;
учебно компьютерный комплекс: 6 ученических и 1 учительский — 6 ПК;
мультимедийная доска, проектор.