«Житомиргаз» отправляет житомирян в виртуал
«Житомиргаз» напоминает о необходимости передать показания счетчиков до 5 февраля.
Информировать «Житомиргаз» о потребленный объем газа клиенты компании могут в любое время суток, отправив короткое СМС-сообщение на номер 7104, отправив данные через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр.
Чтобы избежать недоразумений с начислениями за использованное в январе голубое топливо, потребителям газа необходимо зафиксировать данные своего прибора учета по состоянию на 1 февраля и в течение следующих 5 дней передать их газораспределительном предприятию.
«В Житомирской области насчитывается 314 000 потребителей газа со счетчиками, которым необходимо ежемесячно самостоятельно с 1 по 5 число информировать« Житомиргаз »их показания. Все без исключения клиенты компании могут воспользоваться тремя удобными способами, потратив при этом не более 30 мин времени », — говорит начальник управления клиентского сервиса Сергей Пикуль.
ТРИ удобные способы ПЕРЕДАТЬ показания счетчика, оставаясь дома:
1. СМС-сообщение на номер 7104. Сообщение необходимо присылать в формате: 0400XXXXXX (пробел) 00000, где 0200XXXXXX — 10 цифр расчетного счета и 00000 — показания счетчика (до 5 цифр). Если показания переданы без ошибок, в ответ получите СМС-подтверждение. Стоимость СМС — по тарифу мобильного оператора.
2. «Личный кабинет» на сайте 104.ua. После регистрации в сервисе потребитель получает доступ к данным своего счета и может самостоятельно вести учет использованного топлива, задать вопрос специалисту компании, или же загрузить счет за газ и оплатить его через Интернет.
3. Контакт-центр по телефону (067) 33-38-104 и (0412) 55-80-04. Для личного общения с оператором звоните с 8 утра до 8 вечера. Оставить показания автоответчику (система ИVR) можно круглосуточно.
Напоминаем, что по переданным показаниям от клиента ПАО «Житомиргаз» рассчитывает объемы потребленного топлива домохозяйством. Если эти данные потребитель не отправляет или посылает вовремя, то в соответствии с методикой, утвержденной Кодексом газораспределительных систем, объем потребления природного газа определяется на уровне планового месячного объема потребления за соответствующий период. Эти данные могут быть как больше, так и меньше от реально потребленных объемов газа домохозяйством. Поэтому потребитель может получить счет за газ, который будет отличаться от его фактического использования газа.