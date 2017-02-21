Житомирская мэрия хочет за два года реконструировать стадион «Спартак»
Работы обойдутся в 25 миллионов гривен.
Стадион «Спартак» отремонтирует Житомирский городской совет в течение 2017-2018 годов. Работы обойдутся в 25 млн грн. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин 21 февраля.
«Сумма в 25 миллионов неподъемная для летнего городского бюджета. Ведь перед нами появились новые вызовы. Это ПТУ, ТТУ. Поэтому реконструкцию «Спартаке» разбили на две очереди. Первую начнем уже в этом году » , — сказал Сергей Сухомлин.
По словам городского головы, в 2017 году сделают самое необходимое. Это замена покрытия стадиона на искусственное и ремонт санузла. Остальные работы — реконструкция административного здания, трибун и т.п. планируют сделать уже в 2018 году. Первую очередь реконструкции в мэрии хотят успеть сделать до лета. Ведь в амбициозных планах — выход житомирской футбольной команды «Полесье» (бывший МФК «Житомир») во вторую лигу. А она, утверждают мастера, требует, чтобы футбольный клуб проводил матчи на своем поле.