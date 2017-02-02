Житомирские десантники, которые длительное время защищали Украину в районе выполнения боевых задач, вернулись домой
Личный состав одного из десантно-штурмовых подразделений 95 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВС Украины вернулся из района проведения антитеррористической операции в пункт постоянной дислокации — города Житомир.
Об этом сообщает пресс-служба 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины.
— В течение года, мы постоянно находились в районе проведения АТО, семь месяцев с которого непосредственно удерживали свои боевые позиции на нулевом рубеже столкновения с российско-террористическими войсками, — рассказал командир десантно-штурмового подразделения с позывным «Чарли». — Весь личный состав беспрекословно и точно выполнял все поставленные перед ними боевые задачи. Поэтому мы вернулись домой живыми.
Героев «крылатой пехоты» встречал военный оркестр, исполняя торжественный марш и украинские патриотические песни.
Необходимо отметить, что воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины неоднократно в самых сложных ситуациях, однако они всегда помнили о верности Родине и воинскому долгу. Каждый из них достойно выполнял боевые задачи и в очередной раз приумножил «копилку» боевых успехов бригады и почетное звание Житомирского десантника.