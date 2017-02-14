Житомирские пограничники нашли мясные тушки вблизи границы
14.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществляют активные меры направлены на противодействие и недопущение противоправной деятельности на государственной границе.
Очередной случай произошел сегодня ночью вблизи государственной границы на участке отдела пограничной службы «Копище» Житомирского отряда. Пограничный наряд во время несения службы по охране границы обнаружил шесть скрытых пакетов замотанных в черный полиэтилен. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что в пакетах находятся мясные туши говядины, вероятно подготовленных для перемещения через государственную границу в Беларусь.
Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к данному правонарушению, обнаружены мясные туши будут переданы работникам фискальной службы.