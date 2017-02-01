Житомирские полицейские проверяют соблюдение режима работы развлекательными заведениями
В конце января 2017 исполнительный комитет Житомирского городского совета по инициативе Житомирского отдела полиции принял решение об ограничении работы ряда предприятий торговли, питания и сферы услуг в ночное время, установив график их деятельности с 8.00 до 22.00.
Однако, как показали рейдовые проверки полицейских, далеко не все владельцы определенных заведений выполняют принято решение, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
Как рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока, к определенному перечню учреждений, чья деятельность ограничена в ночное время, попали в большинстве так называемые лотереи или лото-маркеты.
В течение последних трех дней участковые инспекторы провели в вечернее время внезапные проверки и обнаружили работу ряда указанных учреждений.
В общем полицейские уже оформили административные материалы в отношении владельцев 8 игорных заведений, нарушивших установлении ограничения. Поэтому в соответствии с законодательством (ст. 155 КУоАП) этих лиц будет наложен штрафные санкции, а в случае повторного выявления правонарушения инициироваться рассмотрение вопроса вообще о целесообразности работы такого учреждения.
В то же время полицейские призывают житомирян внимательно ознакомиться с решением исполнительного комитета Житомирского городского совета от 24.01.2017 №78 и в случае выявления фактов работы указанных заведений после 22.00 информировать об этом по телефону «102».