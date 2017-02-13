Житомирские студенты имеют возможность пообщаться с лидером группы АНТИТЕЛА Тарасом Тополей
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
27 февраля 2017 в помещении Житомирского национального агроэкологического университета в рамках тематических поездок по Украине состоится творческая встреча лидера группы АНТИТЕЛА Тараса Тополи со студентами и поклонниками.
«Мы поговорим о том, почему важно выбирать будущее в Украине, об общественной и волонтерской деятельности Тараса и его единомышленников, а также о жизни музыкантов группы Антитела и большой всеукраинский тур в поддержку нового альбома« Солнце »
Приди и задай свой вопрос популярном музыканту!
Ждем 27 февраля в 15:00 в актовом зале Житомирского национального агроэкологического университета (2-й этаж).