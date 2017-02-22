Житомирский археолог открыл стоянку человека древнего каменного мира
В 1921 году в селе Довгиничи, Овручского района, Житомирской археолог И.Ф.Левицький открыл стоянку человека древнего каменного мира.
Исследование ее были проведены в 1924-1929 годах Стоянка расположена на левом берегу реки Норинь / приток р.Уж /, в 9 километрах к западу от Овруча. Во время раскопок в лесных отложениях были обнаружены обломки костей мамонта, носорога, северного оленя, лошади и волка, а также много обработанных рукой человека каменных орудий труда.
В селе Збраньки, Овручского района, на левом берегу Норинь были найдены кости мамонта и кремневые отщепы. Аналогичные находки, относящиеся к временам древнего каменного века, обнаруженные в 1954 году экспедицией областного краеведческого музея возле села Клинок Овручского района.
Материалы этих позднепалеолитических стоянок позволяют встанет выть, что древние жители Волыни занимались охотой на мамоне носорога, северного оленя, лошади, волка и т.п. Люди умели добывать огонь, пользовались различными деревянными, каменными и костными орудием и. В то же время появляются постоянные жилища, одежду.
Именно на этом этапа развития производительных сил возникает новая прочная организация первобытного общества — родовой строй. Переходный период от древнего к новому каменному веку / неолита / характеризуется дальнейшим развитием орудий труда, связанных с охотой. Начиная с V тысячелетия до нашей эры, в южных районах Восточной Европы происходит постепенный переход к скотоводству и земледелию. Вместе с новым укладом хозяйства должна была появиться и новая, неизвестная ранее техника изготовления орудий. Люди освоили шлифовки, а затем и сверления камня, начали изготавливать топоры, тесла, долота и прочие орудия для обработки дерева. Появились молотки для обработки почвы. Усовершенствовались и техника обработки кости.
Возле села Бондарь археологами исследована неолитическая стоянка Она находится в километре к югу от села, в урочищ МошаницИ. Расположена стоянка на узкой продолговатой дюне высотой 6 метров. В центральной части стоянки обнаружены остатки мастерской по изготовлению кремневых орудий труда. Члены родовой группы, жившей на месте стоянки у нынешнего села Бондари, обладали не только техникой скалывания и шлифовки камня, но умели и сверлить его.
На территории нынешнего Овручского района выявлены пункты, относящиеся к эпохе бронзы / II тысячелетия — начало I тысячелетия новой эры /. Это было время широкого распространения орудий труда из меди и бронзы Применение металлических орудий, все возрастающая производительность скотоводческого хозяйства привели к росту общественного богатства скотоводческих племен, которые выделились из среды Других колен состоялся первый крупный общественный разделение труда. Став основной силой общественного производства мужчина занял господствующее положение в семье. Так в процессе развития скотоводства был осуществлен переход от матриархата к патриархату.
У Овруча при раскопках курганов обнаружены поля захоронения эпохи бронзы. Захоронение находились на уровне древнего горизонта, или в неглубоких ямах, опущенных в лесной слоя. Мужские захоронения занимали центральное положение в курганах, их окружали женские захоронения. Скелеты погребенных сокращены. Инвентарь мужских захоронений резко отличается от женских: в них были найдены кремневые наконечники стрел и фрагменты лепных сосудов, в женских же — бронзовые украшения: заколки, застежки, спиральные браслеты и т.д.
Памятники старославянского истории встречаются в Овручскому районе повсеместно. Это открытые поселения и городища, / укрепленные пункты /; а также большое количество курганных могильников древлян.
В первой половине 1-го тысячелетия нашей эры большого развитие получили, гончарное и ювелирное ремесла. В это время в восточно-славянский племен началось отделение ремесла от земледелия: и развитие товарного производства. Происходит разложение первобытно-общинного строя, усиливается имущественное неравенство. Важнейшим показателем этого процесса у древлян был переход от родовой общины к территориальной. Территориальная община тесно связана с возникновением частной собственности на землю. Складываются феодальные производственные отношения.
К VШ-их веков новой эры должна быть отнесена появление на территории современного Овруча феодального городища-замчища. Оно было расположено на правом берегу Норин, на высокой горе с крутыми склонами на востоке и юге. С северной и западной сторон были прорыты глубокие овраги. Ростовые и укреплению феодального замка и превращению его в город в значительной степени способствовали населения ремесленников, все больше окружали
После антифеодального выступления крестьян в Искорестени / по свидетельству летописи — 945 году / княгиней Ольгой в вручают / современный Овруч / была перенесена столица древлянской земли. В 962 году преемник Ольги и Игоря Святослав, отправляясь в поход на Болгарию, оставил в Киеве своего старшего сына Ярополка, в Новгород-Владимир. Средний сын Святослав Олег, был правителем в древлянской земли и имел своей резиденцией вручают. В 977 году / по данным летописи / в результате междоусобной борьбы Олег был убит и похоронен в вручают. Только через 50 лет