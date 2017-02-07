Житомирский Ethnic band покоряет города Украины
Известная житомирская группа Retro21 вырвался за пределы родного города, показав Харькову и Киеву, как звучит настоящая украинская этно-музыка!
Retro21 уникальный в своем роде благодаря необычному сочетанию гитары, перкуссии и баяна. За 2 года своего существования коллектив стал довольно популярным в Житомире и за его пределами. В их исполнении можно услышать как авторские композиции, так и каверы на всемирно песни.
Сейчас Retro21 не стоит на месте и «крутится» не только в Житомире. 19 января ребята выступили в Харьковском арт-кафе «Агата» вместе с группой «Хожай». «Это наша первая такая дальняя поездка. — Рассказывают участники группы. — И хотя публика к этому нас еще не слышала, но приняла очень тепло. Неважно, откуда мы и кто, наша музыка создана для людей, и они это чувствуют ».
Житомирский коллектив успел не только выступить в Харькове, но и побывать на местном телевидении. Город проснулся под Retro-музыку в утреннем шоу «Утро онлайн» на канале ОТБ.
На этом ребята не остановились, и поехали покорять столицу. «Киев оказался таким же приветливым, как и Харьков. — Рассказывает коллектив. — Люди сначала не понимали, что сейчас будет происходить. Некоторые пришли просто поесть и выпить, но услышав нас, оставались до конца. После выступления подходили пообщаться и обещали приехать в Житомир на сольный концерт 4 марта».
Retro21 настолько понравилось знакомить новые города со своей музыкой, они решили даже поехать в тур по стране. Программа будет рассчитана в основном на Западную часть Украины и запланирована на весну этого года. Для такого случая группа уже готовит новые композиции, которые Житомир сможет услышать первым на большом сольном концерте 4 марта.