Житомирян просят обратить внимание на соблюдение детьми правил личной гигиены
В связи с ситуацией, которая случилась в гуманитарной гимназии № 23, а именно вспышки инфекции среди детей, напоминаем родителям о важности соблюдения правил личной гигиены.
Личная гигиена детей включает в себя правила, которые помогут сохранить и укрепить здоровье ребенка. Для их выполнения необходимо соблюдать режим дня, сбалансированного питания, чередование физического и умственного труда и активного отдыха, а также соблюдение личной гигиены, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Во избежание кожных, желудочно-кишечных и гельминтных заболеваний необходимо:
Использовать средства личной гигиены.
Всегда мыть руки перед едой, после прогулки и туалета.
Для еды пользоваться только своей посудой, не брать грязных тарелок, ложек, чашек.
Для питья воды использовать одноразовые стаканчики. Не оставляйте использованы стаканчики, выбрасывайте их в мусорное ведро!
Мать всегда чистый носовой платок или одноразовые салфетки.
Следить за чистотой одежды и обуви.
Не ходить в одном и том же обуви на улице, в школе и дома.
Чистить зубы не менее 3 минут.
Сейчас в Житомире работает рабочая группа по проверке санитарно-эпидемического состояния пищеблоков, санузлов и учебных помещений школ и дошкольных учебных заведений. Вскоре будут обнародованы результаты работы комиссии.