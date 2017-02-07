Житомирянам на заметку: Получил субсидию — береги энергоресурсы
На Житомирщине субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 216,2 тыс. Домохозяйств области, что составляет 45% от домохозяйств области.
Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.
Если потреблять услуги меньше нормы, то у меня заберут субсидию! — Именно этот миф вызывает наибольший страх в получателей субсидий. Помните, что это только миф!
Экономить воду / тепло / свет / газ, даже если вы получаете субсидию, надо! Помните: чрезмерное использование энергоресурсов — вредно для вашего кошелька.
Напомним, если программа жилищных субсидий на вас не распространяется — подавайте заявление поставщика услуг централизованного отопления и платите за тепло равными частями в течение года: 50% — зимой, 50% — летом.