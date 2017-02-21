Житомиряне хотят уволить мэра и распустить исполнительный комитет

| 21.02.2017 | Новости | Комментариев нет

20 февраля на сайте петиций в Житомирский городской совет были зарегистрированы обращение, в котором горожане требуют отставки мэра Житомира Сергея Сухомлина и роспуска исполнительного комитета горсовета.

Житомиряне аргументируют свою позицию неудовлетворительной работой чиновников в зимний период.

«В связи с неудовлетворительной работой мэрии в зимний период, просим Вас подать в отставку, распустить исполнительный комитет и назначить дату внеочередных выборов согласно действующему законодательству», — пишет автор петиции.

Сейчас петицию подписало 4 человек, что составляет 1,6% от нужного количества подписей.

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