Житомиряне хотят уволить мэра и распустить исполнительный комитет
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
20 февраля на сайте петиций в Житомирский городской совет были зарегистрированы обращение, в котором горожане требуют отставки мэра Житомира Сергея Сухомлина и роспуска исполнительного комитета горсовета.
Житомиряне аргументируют свою позицию неудовлетворительной работой чиновников в зимний период.
«В связи с неудовлетворительной работой мэрии в зимний период, просим Вас подать в отставку, распустить исполнительный комитет и назначить дату внеочередных выборов согласно действующему законодательству», — пишет автор петиции.
Сейчас петицию подписало 4 человек, что составляет 1,6% от нужного количества подписей.