Житомиряне могут получить международное водительское удостоверение
В рамках имплементации европейских соглашений в Украине внесли изменения в процедуру получения и пользования удостоверением водителя.
Территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля впервые начали выдавать международные водительские права. Получить такое удостоверение можно при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается.
Стоимость услуги составит 34 грн 16 коп. Такое удостоверение важно для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также для тех, кто собирается путешествовать автотранспортом.
Плюсы получения международных водительских прав можно свести к следующим:
возможность управлять машиной более чем в двухстах странах мира;
возможности аренды транспорта и его страхования;
возможность удобного передвижения;
нет необходимости в прохождении любых экзаменов.
Благодаря международному удостоверению расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами. Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года — это значительно расширяет географию.
Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Международное водительское удостоверение — это новая услуга сервисных центров МВД, ранее не была доступна в МРЭО.
Международное водительское удостоверение будут выдавать на месте, без сдачи экзаменов, на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года.
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Бердичевский местный центр — ул. Черновола, 9, тел .: (04143) 4-14-42
Житомирский местный центр — ул. Гагарина, 47, тел .: (0412) 43-01-76
Коростенский местный центр — ул. Сосновского, 28-Г, тел .: (04142) 5-09-45,49
Новоград-Волынский местный центр — ул. Ивана Франко, 31-А, тел. 🙁 04141) 2-15-82
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