Житомиряне продолжают помогать жителям Авдеевки
Сегодня, 2 февраля, уже второй день продолжается сбор необходимых вещей для жителей города Авдеевка.
В частности, к оказанию гуманитарной помощи присоединились структурные подразделения, аппарат облгосадминистрации, учреждения и организации Житомирщины, сообщает пресс-служба ЖОДА.
Неравнодушные люди приносят продукты питания, гигиенические наборы, памперсы, свечи, постельное белье, пледы, матрацы, теплую одежду и тому подобное.
Напоминаем, что до 14.00. 4 февраля действуют пункты сбора гуманитарной помощи от населения — в помещениях Богунской и Королевского районных советов — для сбора теплых вещей, продуктов питания, медикаментов.
Богунская районный совет: улица Победы, 55, I этаж, тел .: (0412) 42-50-30, 067-597-67-96, 067-322-22-70 (Блощинский Александр Сергеевич)
Королевская районный совет: площадь Полевая, 8, I этаж, тел. (0412) 33-19-08, 096-446-55-36 (Сидорчук Наталья Дмитриевна).
От юридических лиц помощь принимать Центр помощи участникам АТО по адресу площадь им. С.П. Королева, 1 Тел .: (0412) 47-50-06. Помощь приниматься до 18.00. 3 февраля 2017