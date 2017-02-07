Житомиряне просят реформировать транспортную систему в городе
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
2 февраля на сайте петиций в Житомирский городской совет было опубликовано Обращение, в котором горожане просят закупить в лизинг коммунальные маршрутные автобусы для города.
«Предлагаю закупить в лизинг коммунальные маршрутные автобусы, в которых будет цена за проезд регулироваться городским советом и даст возможность избавиться от различных частных перевозчиков, которые предоставляют услуги не надлежащего качества, а не обновляют подвижной состав и каждый год требуют необоснованного повышения стоимости проезда», — пишет автор петиции.
Напомним, недавно житомирские перевозчики требовали поднять стоимость проезда.
Сейчас петицию подписало 33 человека, до завершения сбора подписей осталось 85 дней.