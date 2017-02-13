Житомиряне требуют оборудовать пригородные автобусы видеонаблюдением, кассовым аппаратом и GPS
Продолжается сбор подписей под электронной петицией.
Житомиряне требуют оборудовать пригородные автобусы видеонаблюдением, кассовым аппаратом и системой спутниковой GPS навигации. Об этом говорится в электронной петиции, опубликованной на сайт городского совета 10 февраля.
«Для того, чтобы перевозчики не наживались на простых гражданах автобусы должны быть оснащены: современной системой спутниковой GPS навигации, чтобы не приписывать километраж, которого нет, но за который платят пассажиры; кассовыми аппаратами, чтобы вся выручка была учтена, уплаченные честно налоги и перевозчики не спекулировали тем, что маршрут не выгоден, убыточный, но когда касается того, чтобы его забрать и отдать другому перевозчику, то не отдают. Видеонаблюдение нужно, чтобы водители не хамили, не скрывали выручку «, — говорится в петиции.
Поддержать электронную петицию можно еще в течение 87 дней. Всего необходимо 250 подписей.