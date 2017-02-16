Житомиряне требуют вернуть маршруты №53 и №53-А
С 9 февраля в Житомире прекратили движение автобусы по маршрутам №53 и №53-А.
В управление транспорта и связи городского совета поступило заявление от перевозчика ЧП Жулинска А.А. с инициативой прекращения обслуживания маршрутов №53 «Полевая — Железнодорожный вокзал — Полевая» и 53-А «Полевая — Смолянская площадь — Полевая». В своем обращении перевозчик информировал о сложности в осуществлении обслуживания маршрутов: технические неисправности транспортных средств и необоснованный действующий тариф на перевозку. Поэтому горсовет расторг договор с перевозчиком.
Для обслуживания пассажиров по ул. Андреевской будут внесены изменения в схемы движения маршрутного такси №4 «Полевая — Комбинат силикатных изделий» и запущен большее количество троллейбусов в район Крошне. Но похоже житомиряне этим недовольны.
9 февраля на сайте петиций в Житомирский городской совет было опубликовано обращение горожан с требованием вернуть маршруты №53 и №53-А.
«Жители района Полевая требуют возвращения маршрута №53 и 53-А! В связи с отменой данного маршрута, в район Полевая невозможно добраться после 21:00. Коммунальный транспорт не обеспечивает достаточного количества перевозок, так как он НЕ едет по ж / д переезд. маршруты № 10 и 4 не справляются с пассажиропотоком. Люди требуют вернуть маршруты, с новыми более вместительнымы автобусами марки типа «Богдан», «Атаман», «Иван» и т.д. А так же интервалом движения 6-8 минут «, — пишет автор петиции.
Сейчас обращение вступило 135 подписей, составляет 54% от необходимого количества. До завершения сбора подписей осталось 83 дня.