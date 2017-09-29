Баттл би-боев и битва богатырей – в новом выпуске талант-шоу «Круче всех»
Уже в это воскресенье, 1 октября, в 18:30, в гости к ведущим детского талант-шоу «Круче всех» Андрея Доманского и Андрея Данилевича придут шесть необычных юных дарований. А это значит, что зрители программы получат шестикратный заряд таланта, умноженный на любовь и поддержку родителей.
Пятилетний знаток взрослой поэзии Миша Ильин объяснит, сколько жен должно быть у настоящего поэта. А еще зрители узнают, как уместить много стихов в голову одного маленького мальчика и что такое – «чувст-а-а-а-ты поэзию».
А вот Андрей Доманский в этом выпуске проекта снова в опасности! Дипломатический Андрей Данилевич, наверное, сможет найти общий язык с десятилетним мастером тхэквондо, обладательницей красно-черного пояса Аней Плахотнюк. Но как пройдет общение этой боевой девочки со вторым телеведущим? Ведь он так любит проверять все на практике! С Аней это может оказаться непросто: девочка – золотая медалистка многих чемпионатов, включая чемпионат Украины и чемпионат Киева. И с характером: за друзей стоит горой и как-то даже разбила нос мальчику, который оскорблял ее подругу.
Еще один гость студии – би-бой Илья Мащенко – тоже парень серьезный. В четыре года он сменил свое увлечение динозаврами на брейк-данс. Илья быстро и четко объяснит, почему би-боев в галстуках-бабочках и жилетках не бывает. И мысли этого юного танцора следует доверять! Ведь он – участник Navi, одной из самых сильных команд брейк-данса не только Украины, но и мира. И в ней такой маленький он один. Илья настроен побАтлити. Кому из ведущих придется принять вызов?
На вопрос: «Ты, наверное, самый крутой юный ебруїст?» – следующий участник программы не задумываясь и с достоинством отвечает: «Да!» Юный художник, овладел секретами древнего искусства рисования на воде – Эбру, десятилетний Тимур Веремеенко расскажет, как получить краски, которые не растворяются в воде, где учат этому древнему искусству и как демонстрируют свое мастерство ебруїсти. А Андрей Доманский сделает вывод: «Большинство детей увлекаться рисованием начинают с росписи обоев, мебели, заборов, а этот – на воде… Это не хобби, а бальзам на сердце любого отца!»
Хрупкая девочка с сильным голосом, вокалистка-народница, обладательница четырех гран-при вокальных конкурсов Аня Чирва умеет завладеть вниманием самого искушенного слушателя. Когда ее голос зазвучал в студии программы, все присутствующие просто замерли. При том, что Аня родилась в немузичній семьи. Папа девочки – агроном, а мама посвящает все время дочери: возит на конкурсы и на занятия вокалом, вместе с ней придумывает концертные костюмы. Женщина говорит, что счастлива, когда видит, как девочка светится от радости, занимаясь любимым делом.
Маленький богатырь, пятилетний Ярослав Молочный, в будущем станет достойной сменой богатырям былинным и современным. История этого удивительного малыша – живое доказательство того, что нет ничего невозможного для любящих родителей и маленького человека с железной силой воли. Ярик родился с дефектом ножки и перенес сложную операцию. Папа, обеспокоенный состоянием его здоровья, приучал сына к занятиям спортом чуть ли не с пеленок. И даже оборудовал специальную спортивную комнату. Сегодня Ярослав – рекордсмен Украины. Но вот в какой спортивной дисциплине и зачем ему для демонстрации умений пустые бутылки и даже… арбузы?
Не пропустите этот выпуск программы «Круче всех» на телеканале «Интер» в воскресенье, 1 октября, в 18:30. Специальный гость – Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «самый сильный человек мира», неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. Кажется, зрителей ждет необычный поединок двух богатырей!