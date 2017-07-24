Будет для бердичівлян городской пляж платным? (ВИДЕО)
Идея обустройства городского пляжа в Бердичеве не новая. Но сейчас она звучит в новом ракурсе. Все работы по благоустройству здесь теперь будет делать инвестор. Сейчас проходит экспертиза проекта землеустройства территории пляжа. По окончанию эту документацию вынесут на утверждение сессии городского совета. А дальше – на аукцион права аренды земельного участка под застройку рядом с пляжем.
«Потенциальный инвестор, который выиграет это право, будет строить и туалет, и будет обустраивать пляж», – говорит заместитель городского головы Михаил Гайченя.
Будущему инвестору, другими словами, будет разрешено развивать на пляже собственный бизнес. Но при условии благоустройства территории. Михаил Гайченя надеется: уже вскоре на пляже исчезнет ночное пьянство и будет хозяин, который наведет там порядок.
«Это не только строительство туалетов, но и обустройство площадок для детей, взрослых. Возможно другие варианты, например площадки для игры в малый или большой теннис, волейбол», – говорит мужчина.
Станет ли вход на городской пляж после благоустройства для бердичівлян платным? Этот вопрос уже решен. Подробнее – в видео.
В жару здесь отдыхает несколько сотен людей разного возраста одновременно. Поэтому работы спасателям-водолазам хватает.
«Детвора часто купается, хочет заплыть как можно дальше, хотя силы не хватает, а заплывать далеко есть желание. Ночью приходит молодежь, некоторые купаются, некоторые распивают спиртные напитки, так отдыхают люди, на пикники выходят. Желательно, чтобы сюда патруль почаще бы», – рассказывает водолаз-спасатель Евгений Гофман.
Вместе с Евгением на пляже посменно работает 5 водолазов-спасателей, начальник службы и фельдшер. Всеми необходимыми медикаментами, говорят, обеспечены. Главное, чтобы на обновленном, на нынешнем пляже люди знали правила здорового и полезного отдыха.
«Употребляется и пиво, и спиртное, замечания делаем. Не хватает у людей самодисциплины. Для здоровья это очень вредно, особенно когда солнце и 40-42 градусе тепла бывает. Это опасность для жизни и здоровья», – говорит начальник Бердичевской МК поисково-спасательной службы на воде Александр Ковальчук.
«Надо быть трезвому, трезво оценивать ситуацию, купаться в местах, где это разрешено, не прыгать в воду, где есть коряги, не заходить в нетрезвом состоянии. Желательно людям с сердечными проблемами не выходить на солнце, отдыхать в тени», – добавляет Евгений Гофман.
Следующего года, предполагают в городском совете, бердичівляни наслаждаться отдыхом на пляже европейского уровня.
«Ну вот поверьте мне, что, у меня такое предчувствие, что до конца 18-го уже года пляж будет иметь совсем другой вид. Там будет функционировать современный туалет», – говорит Михаил Гайченя.